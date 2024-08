Am 26. August startet das neue Schuljahr. Die Kreisverwaltung gibt ausgeliehene Schulbücher unmittelbar vor Beginn an der Realschule plus in Rodalben aus.

Familien, die das Angebot der Schulbuchausleihe nutzen möchten, mussten dafür im Frühjahr einen Antrag auf Lernmittelfreiheit stellen oder sich im Elternportal für die entgeltliche Schulbuchausleihe anmelden. Die Bücher-Pakete für die Teilnehmenden an der entgeltlichen sowie der unentgeltlichen Schulbuchausleihe im Landkreis werden in der letzten Ferienwoche ausgegeben.

Die individuellen Pakete erhalten nur die betreffenden Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte oder bevollmächtigte Personen. Beim Abholen durch eine bevollmächtigte Person muss neben der Vollmacht auch eine Kopie des Personalausweises des Vollmachtgebenden vorgelegt werden, informiert die Kreisverwaltung. Wer die Bücher abholt, wird zudem gebeten, den Abholschein und einen eigenen Kugelschreiber mitzubringen. Die Bücher sollen unmittelbar auf etwaige Mängel überprüft und gegebenenfalls reklamiert werden. Zu einem späteren Zeitpunkt sei dies nicht mehr möglich.

Die Ausgabe der Bücher-Pakete für das neue Schuljahr 2024/2025 findet erstmals einheitlich für alle Schülerinnen und Schüler der Schulen, bei denen der Landkreis Träger ist, am zentralen Schulbuchlager der Kreisverwaltung statt. Von Montag, 19. August, bis Donnerstag, 22. August, können die bereits individuell gepackten Bücher-Pakete jeweils zwischen 7.30 Uhr und 16 Uhr in Rodalben, Gabelsberger Str. 4, abgeholt werden.

Sollte es nicht möglich sein, an diesen vier Tagen die Bücher abzuholen, kann für Donnerstag, 29. August 2024, per E-Mail an schulbuchausleihe@lksuedwestpfalz.de ein weiterer Termin vereinbart werden. An diesem 29. August erhalten zudem die Schülerinnen und Schüler der Berufsbildenden Schule (BBS) Rodalben zwischen 7.30 Uhr und Unterrichtsende ihre Bücher-Pakete im Gebäude der BBS Rodalben. Bestehen darüber hinaus weitere Fragen, sollen diese unter Angabe der Kontaktdaten, Name, Geburtsdatum und Schule des betreffenden Kindes per E-Mail an schulbuchausleihe@lksuedwestpfalz.de gerichtet werden.