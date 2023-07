Am 24. Juli beginnen in Rheinland-Pfalz die Sommerferien. Deshalb werden nach Mitteilung des Schulverwaltungsamtes die geliehenen Schulbücher zwischen 13. und 20. Juli zurückgenommen. Die zentrale Rücknahme erfolgt jeweils von 8 bis 14 Uhr in der Messehalle 5D, die über den talseitigen Eingang Ost erreichbar ist. Kostenlose Parkplätze befinden sich in unmittelbarer Nähe vor der Halle. Die Verwaltung bittet darum, die Rücknahmescheine mitzubringen.

Eine Rücknahme der Schulbücher nach dem Rückgabezeitraum ist nicht mehr möglich. Dies bedeutet, dass für alle Bücher, die zwischen 13. und 20. Juli nicht zurückgegeben werden, ein Schadenersatz gefordert wird. Diese Fälle werden zentral durch das Pädagogische Landesinstitut unmittelbar nach dem Rücknahmezeitraum erstellt. Der Schadenersatzanspruch kann danach nicht mehr storniert werden.

Termine

Donnerstag, 13. Juli: Immanuel-Kant-Gymnasium, Grundschulen Gersbach-Winzeln-Windsberg, Sommerwald und Husterhöhe;

Freitag, 14. Juli: Grundschule Wittelsbach und Hugo-Ball-Gymnasium;

Montag, 17. Juli: Grundschule Fehrbach und Leibniz-Gymnasium;

Dienstag, 18. Juli: Grundschule Ruhbank und Landgraf-Ludwig-Realschule plus;

Mittwoch, 19. Juli: Berufsbildende Schule und Grundschule Robert Schumann;

Donnerstag, 20. Juli: Käthe-Dassler-Realschule plus und Grundschule Horeb;

Jeweils donnerstags, am 13. und 20. Juli, ist die Schulbuchausleihe zusätzlich in der Zeit von 14 bis 18 Uhr geöffnet. In Ausnahmefällen können auch in dieser Zeit Bücher zurückgegeben werden.

Für weitere Auskünfte stehen beim Schulverwaltungsamt Pirmasens, Petra Wagner, und Jenny Schneider unter den Telefonnummern 06331/553312 oder 553311 sowie per E-Mail unter schulverwaltungsamt@pirmasens.de zur Verfügung.