In Rheinland-Pfalz können alle Schüler allgemeinbildender Schulen, der vollzeitschulischen Wahlschulbildungsgänge an berufsbildenden Schulen sowie der Kollegs an der Lernmittelfreiheit (unentgeltliche Ausleihe) beziehungsweise Schulbuchausleihe (entgeltliche Ausleihe) teilnehmen.

Die Teilnahme an der entgeltlichen Schulbuchausleihe ist freiwillig und muss jedes Schuljahr neu erklärt werden, darauf weist die Stadt hin. Im Elternportal können Sorgeberechtigte sowie Schüler ein Benutzerkonto anlegen oder ein vorhandenes Konto nutzen. Dort ist auch der Kostenunterschied zwischen Kauf und entgeltlicher Ausleihe ersichtlich.

Die verbindliche Bestellung im Elternportal ist ausschließlich von 8. Mai bis 2. Juni möglich. Anmeldungen zur entgeltlichen Ausleihe sind unter www.lmf-online.rlp.de möglich. Wer Unterstützung benötigt, kann sich an die Servicestelle beim Schulverwaltungsamt der Stadt wenden. Die Mitarbeiter unterstützen bei Registrierung und Bestellung. Die Servicestelle ist von 8. Mai bis 2. Juni montags bis freitags von 8.30 bis 12 Uhr sowie donnerstags von 14 bis 16 Uhr erreichbar. Ansprechpartnerinnen sind Petra Wagner, 06331 553312, und Joana Wirz, 06331 553310, E-Mail schulbuchausleihe@pirmasens.de.