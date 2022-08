Ab dem Schulbeginn am Montag, 5. September werden alle Inspektionen der Polizeidirektion Pirmasens Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen durchführen, um den kleinen ABC-Schützen den Schulweg so sicher wie möglich zu machen. Denn: Die meisten Sechs- bis 15-Jährigen verunglücken zwischen 7 und 8 Uhr. Auch das Ordnungsamt wird nach dem Ende der Sommerferien besonders im Bereich der Grundschulen verstärkte Kontrollen des ruhenden Verkehrs durchführen. Dies hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Damit soll gerade den neuen Abc-Schützen der Schulweg so sicher wie möglich gestaltet werden. In der Vergangenheit wurden Angebote, wie „Hol- und Bring-Zonen“ für die Kinder immer noch viel zu selten genutzt, schreibt die Verwaltung. Insbesondere „Elterntaxis“, die stattdessen versuchen, ihre Sprösslinge bis direkt vor den Eingang zu fahren, würden immer wieder andere Schüler gefährden.