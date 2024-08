Die Sommerferien neigen sich dem Ende zu, das neue Schuljahr steht schon vor der Tür. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Pirmasenser Stadtverwaltung waren in den vergangenen Wochen damit beschäftigt, die zentrale Ausgabe der Lernmittel im Rahmen der Schulbuchausleihe zu koordinieren. Nachdem die Buchtüten nun gepackt sind, können sie von den Berechtigten ab dem 20. August abgeholt werden.

Die Vorbereitungen für die Ausgabe der Lernmittel für die Schülerinnen und Schüler der 14 Pirmasenser Schulen sind abgeschlossen. Die Tische in der Messehalle 5D, die mit der jeweiligen Schule beschriftet wurden, sind prall gefüllt mit Schulbüchern. 18.000 Lernmittel sind es, die an die Berechtigten, also bedürftige junge Pirmasenserinnen und Pirmasenser, in diesem Jahr ausgegeben werden. Die Anzahl der gepackten Tüten entspricht mit 2548 Stück der Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Schulbuchausleihe, wie Guido Frey, Leiter des Schulverwaltungsamtes im RHEINPFALZ-Gespräch erläutert.

1357 Jungen und Mädchen erhalten ihre Schulbücher in diesem Jahr kostenlos, während 1191 Schüler für die Ausleihe ungefähr ein Drittel der Kosten übernehmen müssen, die die Bücher sonst neu im Handel kosten würden. Oberbürgermeister Markus Zwick merkte bei einem Vor-Ort-Termin in der Messehalle 5D an, dass Pirmasens landesweit die höchste Quote derer hat, die auf die Leihgabe der Kommune angewiesen sind. Die Räumlichkeiten auf dem Messegelände, wo das Schulverwaltungsamt mittlerweile angesiedelt ist, haben sich laut Zwick auch im Hinblick auf die Schulbuchausleihe bewährt, da sie sowohl für die Lieferung der Bücher als auch für deren Abholung gut anzufahren sind.

Stadt trägt zwei Drittel selbst

Bereits Ende Juli wurden die Bücher von der Buchhandlung der Heinrich-Kimmle-Stiftung angeliefert. Damit bleibt laut Guido Frey das Geld in der Region. Inklusive Personalkosten – zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Schulverwaltungsamtes sowie Auszubildende der Stadtverwaltung waren zwei Wochen lang beim Packen der Buchtüten im Einsatz – kostet die Schulbuchausleihe in Pirmasens in diesem Jahr 150.000 Euro. Mit 50.000 Euro beteiligt sich das Land Rheinland-Pfalz daran, sodass 100.000 Euro von der Stadt selbst getragen werden müssen. Von Dienstag, 20. August bis Freitag, 23. August, können die Bücher jeweils von 8 bis 14 Uhr, sowie donnerstags von 14 bis 18 Uhr in der Messehalle abgeholt werden. Für Nachzügler besteht laut Frey zudem die Möglichkeit, die Bücher am Montag, den 26. August und Dienstag, den 27. August jeweils von 8 bis 14 Uhr abzuholen.