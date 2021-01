Mit der Ausgabe der Zeugnisse am Freitag steht für die Viertklässler die Entscheidung an, in welcher weiterführenden Schule sie ihre Schullaufbahn fortsetzen. In Pirmasens stehen hierfür drei Gymnasien und zwei Realschulen plus zur Wahl.

Anmeldungen für die weiterführenden Pirmasenser Schulen sind bis einschließlich Freitag, 5. Februar, möglich. Eine Aufstellung der für die Anmeldung notwendigen Unterlagen sowie weiterführende Informationen sind auf den jeweiligen Internetseiten der Schulen zu finden. Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie handhaben die Einrichtungen die Anmeldemöglichkeiten unterschiedlich. Die drei Gymnasien bitten um schriftliche Anmeldung auf dem Postweg.

Die Anmeldungen zu den Realschulen plus können in den Schulen vorgenommen werden. Die Schulen bitten um vorherige Terminvereinbarung.

Landgraf-Ludwig-Realschule plus: Eine Anmeldung für den Standort Husterhöhe ist am Montag und Dienstag kommender Woche jeweils von 8 bis 16 Uhr möglich. Die Schule ist erreichbar unter Telefon 06331/ 517223 oder per Mail an llrs-husterhoehe@pirmasens.de. Im Internet gibt es Informationen unter www.llrsp-fos.de.

Eine Anmeldung an der Realschule plus Kirchberg ist ebenfalls am Montag und Dienstag kommender Woche zwischen 8 und 16 Uhr möglich. Eine Terminabsprache ist unter Telefon 06331/ 265111 oder per Mail an info@rsplus-ps.de möglich. Weitere Informationen bietet die Schule auf ihrer Homepage an: www.rsplus-ps.de.

Die Pirmasenser Gymnasien bitten um schriftliche Anmeldung auf dem Postweg. Sollte das nicht möglich sein, können Anmeldetermine telefonisch oder per E-Mail vereinbart werden. Hugo-Ball-Gymnasium: Telefon 06331/87780, Immanuel-Kant-Gymnasium: Telefon 06331/ 240412, Leibniz-Gymnasium 06331/14590.