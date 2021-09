Klaus Kennel, der langjährige Chef des Pirmasenser Damenschuhherstellers Kennel & Schmenger, ist am Sonntag im Alter von 83 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben. Das hat die Firma mitgeteilt. Sein Großvater Fritz Kennel hatte das Unternehmen 1918 gegründet. 1961 war Klaus Kennel in die Schuhfabrik eingetreten. 50 Jahre war er (bis Ende des 2011) in der Geschäftsleitung und hat in dieser Zeit auch als Mehrheitsgesellschafter das Unternehmen maßgeblich geprägt.

