Die Pirmasenser Kooperation Schuhstadt GbR geht eine strategische Partnerschaft mit dem Zweibrücker Fashion Outlet ein. Die Konfrontation früherer Tage wird aufgegeben.

Das Outlet-Center am Zweibrücker Flugplatz wird in diesen Tagen 25 Jahre alt. Während der Konsumtempel hoch oben über der Rosenstadt vom Einzelhandel und Kommunalpolitikern diverser Nachbarstädte immer noch oft als mächtiger Konkurrent mit Argusaugen beobachtet wird, kommt es jetzt zu einem für viele überraschenden Bündnis des Zweibrücker Fashion Outlets mit der Pirmasenser Schuhstadt GbR.

Die Marketing-Partnerschaft wurde am Freitag im Zweibrücker Fabrikverkauf-Center bekanntgegeben. Outlet-Direktor Uli Nölkensmeier trat zusammen mit Jürgen Cölsch, dem Geschäftsführer der Pirmasenser Schuhfabriken Caprice und Peter Kaiser, vor die Presse. Cölsch ist auch Sprecher der Kooperation Schuhstadt GbR. „Nirgendwo in Deutschland“, so der Caprice-Chef, gebe es „so viele Schuh-Outlets wie in Pirmasens. Da ist es für uns naheliegend, unsere Kundschaft, die aus weitem Umkreis kommt, ab sofort gemeinsam zu betreuen und deren Aufenthaltsdauer in unserer Region zu verlängern“. An der Schuhstadt GbR sind neben Caprice und Peter Kaiser auch die Pirmasenser Schuhmarken TT.Bagatt, Bugatti, Gautsche, Kennel & Schmenger, Salamander, Semler und Werner 1911 beteiligt.

Langfristig angelegte Marketing-Partnerschaft

Mit dem Fashion Outlet wolle man eine langfristig angelegte Marketing-Partnerschaft eingehen, „um uns gegenseitig die Bälle zuzuwerfen und ein gemeinsames Konzept zu entwickeln“, so Cölsch. „Wir haben uns bewusst für Zusammenarbeit statt Konfrontation entschieden. Die entscheidende Frage ist nicht, ob es dieses international bekannte Outlet-Center gibt oder geben darf, sondern wie wir seine Strahlkraft für die gesamte Region nutzen können.“

Zum Auftakt werden in den Zweibrücker Outlet-Ladenstraßen Werbeplakate und Sitzbänke in Form überdimensionaler Schuhkartons installiert – bedruckt mit dem Schuhstadt-Logo. Im Gegenzug wird in den Pirmasenser Schuh-Outlets für den neuen Zweibrücker Partner geworben. Weitere Marketingmaßnahmen und gemeinsame Aktivitäten in den sozialen Medien sollen die Besucher beider Standorte in den nächsten Jahren gezielt aufeinander aufmerksam machen.

Gemeinsam mehr erreichen

„2025 haben wir in sehr konstruktiven Gesprächen zueinander gefunden“, sagte Cölsch. Die Kooperation Schuhstadt GbR als Zusammenschluss Pirmasenser Schuhunternehmen mit Factory Outlets stehe „für ein in Deutschland einzigartig konzentriertes Angebot“. Durch eine „strategische Allianz mit dem Zweibrücken Fashion Outlet“ wolle man erreichen, dass „zwei der größten Besuchermagneten der Region enger zusammenrücken“. Nölkensmeier erklärte, beide Partner wollten nun gemeinsam „die Region Pirmasens–Zweibrücken nachhaltig als attraktiver Einkaufs- und Erlebnisstandort positionieren“.

Andreas Klautzsch, Geschäftsführer von Kennel & Schmenger, ist wie Jürgen Cölsch Sprecher der Schuhstadt GbR. Er erklärte am Freitag, dass sich überall im Land der Einzelhandel verändere – auch in Städten ohne große Outlets. „Onlinehandel, neue Konsumgewohnheiten und der Wunsch nach Einkaufserlebnissen verändern die Rahmenbedingungen.“ Deshalb, so Klautzsch, gehe es „heute weniger um Konkurrenz zwischen Standorten, sondern um gute Konzepte und starke Partnerschaften. Wenn wir die Kräfte der Region bündeln, können wir gemeinsam mehr erreichen.“