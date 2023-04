Es tut sich was auf dem Gelände des künftigen Schuhstadt-Centers, fast täglich sind dort mittlerweile Arbeiter zu sehen. In weniger als einem Jahr soll das Projekt, das auf dem ehemaligen Kaufhallen-Areal realisiert wird, fertig sein. Was Architekt Christoph Arnold noch Kopfzerbrechen bereitet, wie der Stand bei den Vermietungen ist und warum die Stadt enormes Gglück gehabt hat, das lesen Sie im ausführlichen Artikel.