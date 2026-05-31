Der Schuhmachermarkt in Hauenstein erfuhr am Wochenende eine Renaissance, wie sie im Bilderbuch steht – dank großem Programm, gut aufgelegten Besuchern und bestem Wetter.

„Es macht keinen Spaß, durch die Stadt zu laufen“, sagte ein Pirmasenser bei einem Workshop vergangene Woche. In Sachen Fußverkehrs-Check gibt es also Redebedarf.

Alle zwei Jahre im Juni ist in Zweibrücken Messezeit. Am übernächsten Wochenende ist es wieder soweit: Bei der Messe 2brücken tobt an der Rennwiese drei Tage lang tüchtig das Leben. Es gibt auch einen Wettbewerb für bärenstarke Jungs. Und eine Blaulichtmeile.

Seit 1956 betreibt die Familie Lickteig ihre Bäckerei in Donsieders. Mittlerweile kümmert sich bereits die vierte Generation um Brot, Brezeln, Gebäck und Co.

Das Feuer in der Pirmasenser Höhstraße, bei dem am 19. April zwei Zimmer brannten, wurde laut Staatsanwaltschaft vorsätzlich gelegt.

RHEINPFALZ-Kolumnis „Sepp vom Hallplatz“ erinnert sich daran, wie sich die Geschäftswelt in Zweibrücken entwickelt hat und blickt auf einige verschwundene Läden zurück – mit so manchem Werbespruch.

Es war einfach zu heiß. Die Lebensart-Messe im Pirmasenser Strecktalpark hat die Erwartungen nicht erfüllt. Vor allem der Samstag sorgte für Frust bei vielen Ausstellern.

Im Juni beginnt in Wiesbach der Ausbau des zweiten Teils der Schulstraße. Bei einer Anwohnerversammlung sind die Gemüter hochgekocht. Unter anderem haben Anwohner dabei laut den Bürgermeister angeschrien.

Lange haben die Dahner auf die Sanierung ihres Mühlrades warten müssen. Jetzt dreht es sich wieder. Wem die Bürger das zu verdanken haben.

Eine einst als Spielplatz deklarierte Grünfläche in Bechhofen soll mit einem Wohnhaus bebaut werden. Das hatte im Dorf für Aufregung gesorgt. Jetzt steht fest, was dort passieren soll.