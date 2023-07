In der Schuhindustrie stehen sich Arbeitgeber und Gewerkschaft IG BCE derzeit kompromisslos gegenüber. Die von der IG BCE geforderten Entgelterhöhungen wollen die Betriebe nicht mittragen. Der Pirmasenser Damenschuhhersteller Semler hat deshalb die Tarifbindung aufgekündigt.

Die erste Runde der Tarifverhandlungen in der Schuhindustrie ist am Dienstag ergebnislos zu Ende gegangen. Konkret fordert die IG BCE eine Entgelterhöhung um einen Festbetrag in Höhe von 372 Euro (für Azubis um 200 Euro pro Ausbildungsjahr) und ein Inflationsgeld in Höhe von 3000 Euro. Bei den Arbeitgebern stoßen diese Forderungen auf „völliges Unverständnis“, wie der Bundesverband der deutschen Schuh- und Lederwarenindustrie mitteilte mit Verweis auf die Situation im Schuhmarkt.

Für die Semler-Geschäftsführer Jürgen Becker und Stefan Markert sind diese Forderungen in Höhe von über 20 Prozent nicht akzeptabel – deshalb hätten sie nun die Tarifbindung gekündigt, bestätigen sie auf Anfrage. Die allgemein schwierige Lage im Handel erlaubt aus ihrer Sicht derzeit keine solchen Erhöhungen. Auch Semler spürt den rauen Wind in der Branche: Sieben der 93 Beschäftigten wurden im Frühjahr entlassen. Ein Haustarif werde jedoch angestrebt, versichert die Geschäftsführung.

Friedenspflicht endet am 31. Juli

Verhandlungen über einen Haustarif hat der Vorstand der IG BCE-Ortsgruppe Pirmasens gefordert, der sich „empört“ zeigt über den Austritt von Semler aus der Tarifbindung. Für die Beschäftigten bedeutet dies, dass sie an der künftigen Entwicklung des Tarifgeschehens nicht mehr teilnähmen. Bestehende Tarifleistungen behielten für die Mitglieder der IG BCE jedoch ihre Gültigkeit.

Ein neuer Verhandlungstermin steht noch nicht fest. Am 31. Juli endet jedoch die Friedenspflicht.