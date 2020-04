Die Pirmasenser Schuhmanufaktur Bernd Hummel GmbH versorgt soziale Einrichtungen in der Stadt mit 10.000 Atemschutzmasken. „Wir wollen einen Beitrag zur Bewältigung der Krise leisten und haben unsere Verbindungen zu chinesischen Herstellern genutzt, um medizinische Atemschutzmasken zu besorgen“, teilte das Unternehmen mit. Die Überlegung, selbst Masken herzustellen, habe man schnell wieder verworfen, da in einer Schuhfabrik, ohne sterile Einrichtung, zwar Masken hergestellt werden können, die aber nicht den Anforderungen an Schutzmasken entsprechen. „Insofern waren wir der Meinung, dass den medizinisch-pflegerischen Einrichtungen besser geholfen ist, wenn wir diese von spezialisierten Fabriken einkaufen“, so die Bernd Hummel GmbH.

Mehr zum Thema