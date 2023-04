Ein klares Signal dafür, dass die Industrie Fachkräfte benötigt, sah Dekan Ralph Wiegland in dem Engagement des Schuhhandelsunternehmens Deichmann, das den Studiengang Lederverarbeitung und Textiltechnik am Campus Pirmasens der Hochschule Kaiserslautern mit zehn Stipendien unterstützt. Am Samstag präsentierte die Hochschule im Rahmen ihres Infotages „Offener Campus“ die erfreuliche Nachricht. Mit 500 Euro pro Monat können damit Studierende zunächst ein Jahr lang gefördert werden, bei entsprechenden Leistungsnachweisen sind Zahlungen auch über diesen Zeitraum hinweg möglich. Die ersten Stipendien werden zum kommenden Wintersemester vergeben. Oberbürgermeister Markus Zwick zeigte sich begeistert: „Für mich als OB ist die Hochschule hier unverzichtbar. Pirmasens ist immer noch eine Schuhstadt mit so viel Wissen an einem Standort, wie es das nirgendwo anders in Deutschland gibt.“ Man erlebe gerade, dass viele Unternehmen überlegen, nach Europa zurückzukehren, es gebe also einen großen Fachkräftemangel. Die hiesige Hochschule biete eine außergewöhnlich gute Betreuung und sei sehr familiär, was intensives Lernen ermögliche, warb Zwick für den Campus Pirmasens.