Pirmasens hat die einzige Schuhfachschule Deutschlands. Was steckt hinter der außergewöhnlichen Ausbildung? Leiter Stephan Seidenschnur lässt uns hinter die Kulissen schauen.

Einmal als Schuhdesigner für die Großen der Branche arbeiten – Bugatti, Tamaris, Deichmann, Gabor. Die Schüler der Pirmasenser Schuhfachschule bekommen diese Chance schon in ihrer Ausbildung. Denn Vertreter der bekannten Marken besuchen die Schule in der Marie-Curie-Straße regelmäßig. Im Gepäck haben sie Aufgaben – etwa eine neue Frühjahrskollektion im Stil des Auftraggebers, die die Schüler als Teil ihrer Ausbildung zum Schuhtechniker entwerfen und umsetzen.

Die fertigen Werke sind zwar nicht im Geschäft zu kaufen, sagt Lehrer Stephan Seidenschnur. Die gemeinsamen Projekte sind aber eine gute Gelegenheit für die Firmen, junge Talente zu entdecken. „Im Laufe der Arbeitszeit sehen sie deutlich, wer zu ihnen passt“, meint Seidenschnur, der die zur BBS gehörende Schuhfachschule leitet. Wer beispielsweise edles Ziegenleder bei einem Schuh für die vergleichsweise günstige Marke Deichmann verwendet, hat über die Kalkulation nicht genug nachgedacht, nennt der Lehrer als Beispiel. „Es geht um Preise, Machbarkeit, Aufwand, die Mode der kommenden Saison, und der Kunde darf niemals aus den Augen verloren werden.“

Schlüsselfrage: Wie kriege ich es verkauft?

Das wichtigste Projekt ist die Abschlussprüfung. Die Schüler haben acht Wochen Zeit, um die gewünschten Kollektionen für die beteiligte Firma zu entwerfen – zum Beispiel jeweils sechs Stiefel, Sneaker und Pumps fürs Frühjahr. Aus jeder Kategorie wird am Ende ein Modell gefertigt. „Das bedeutet richtig Stress für die Schüler. In diese Prüfung fließen alle Inhalte aus ihrer zweijährigen Ausbildung, Design, Technik, Arbeitsplanung, manchmal eine Produktionsplanung. Die Kalkulation des Modells ist ebenfalls wichtig“, erklärt Seidenschnur.

Für die Schüler sei es deutlich spannender, im Auftrag einer Firma zu arbeiten, als zu fertigen, „was sich der Lehrer ausgedacht hat“, meint Seidenschnur und lacht. Teil der Abschlussprüfung ist eine ausführliche schriftliche Ausarbeitung mit Collagen, Zeichnungen, Skizzen, technischen Zeichnungen. Der Umfang ist ähnlich dem einer Bachelorarbeit, und tatsächlich verdienen sich die Absolventen mit ihrem Abschluss an der Schuhfachschule den Titel eines Bachelor professional.

Viel Unterstützung der Firmen in der Stadt

Die Lehrer benoten die Arbeit, doch bei einer Präsentation bekommen die Schüler direktes Feedback der Firma und dürfen ihre Arbeit verteidigen. Die Unternehmen haben einen unterschiedlichen Fokus: Bei Bugatti, in erster Linie eine Handelsfirma, geht es „um die Idee und den Gedanken, wie kriege ich es verkauft. Die Produktion interessiert sie nur zweitrangig“, erklärt der Lehrer. Anders bei Gabor: „Natürlich legen sie Wert auf Design. Aber da sie die Schuhe selbst herstellen, schauen sie besonders auf die Technik, auf die Machbarkeit.“

Die Ausbildung ist in Module aufgeteilt: zum Beispiel Schuhkonstruktion am Computer (CHD), Modelltechnik, Produktionsabläufe, Herstellungsverfahren und Kalkulation. Deutsche Kommunikation beschäftigt sich mit der Frage, wie man eine Präsentation gestaltet und einen potenziellen Kunden von sich überzeugt. „Wie stricke ich eine Geschichte um ein Produkt? Nur über Emotion lässt sich das verkaufen“, erklärt Seidenschnur. Dann spielen Arbeitsorganisation und -planung eine Rolle. Die Schüler entwickelten oft Vorlieben für bestimmte Schuharten. „Aber sie müssen alle lernen“, warnt Seidenschnur.

Absolventen sind international begehrt

Er lobt die Unterstützung der Stadt für die Deutsche Schuhfachschule, die in einzigartig in Deutschland ist. „Ohne die Peripherie, sowohl von der Stadt wie auch von der Industrie, könnten wir gar nicht existieren.“ Auch kleine Firmen helfen auf ihre Art. An die Schuhmanufaktur Zarini beispielsweise würden sich Schüler der Fachschule gerne wenden und um Unterstützung bei Projekten bitten. Lederhändler gäben den Schülern immer wieder Stücke vergünstigt oder umsonst. „Das ist wirklich toll“, sagt Seidenschnur.

Bis 2009 hatte die Schuhfachschule ihren Sitz nahe des Schwimmbads Plub. Heute zahlt die Stadt Miete, damit die Schule Räume und Maschinen im ISC nutzen kann. Der Unterricht einiger Fächer findet in der Berufsbildenden Schule in der Adlerstraße statt.

Die Schüler sind alle erwachsen, haben bereits eine Ausbildung zum Schuhfertiger abgeschlossen oder in anderer Form Vorkenntnisse. Die Aussichten bei einer abgeschlossenen Ausbildung bei der Deutschen Schuhfachschule sind gut. „Eigentlich kriegen alle einen Arbeitsplatz“, meint Seidenschnur. Ob als Designer, Techniker oder Qualitätsprüfer – die Absolventen der Pirmasenser Schule sind auch international begehrt.

Doch die Schüleranzahl ist rückläufig: 2024 kam keine neue Klasse zusammen, 2025 nur eine. Im April entscheidet sich, ob es genug Anmeldungen gibt, dass der neue Jahrgang an der Deutschen Schuhfachschule starten kann.