Wie ist es, neu in Pirmasens zu sein? Dieser Erfahrung spürt die Autorin Angelika Sinn in einem Schreibworkshop vom 4. bis 6. Juli nach. Angesprochen sind geflüchtete und zugewanderte Menschen.

„Ankunft in Pirmasens“ nennt sich der Schreibworkshop mit der Autorin Angelika Sinn, der von der Montag Stiftung Kunst und Gesellschaft veranstaltet wird und im Projektladen in der Hauptstraße 21 (gegenüber Venezia) stattfinden soll. Thema des Workshops ist das Neusein in einer Stadt, wie die Fremde bei einem Spaziergang erlebt wird und Neues entdeckt werden kann. Dazu werden neben den Text-Collagen auch kleine Gedichte und Geschichten geschrieben oder Dialoge und Experimentelles. „Perfektes Deutsch und literarische Vorkenntnisse sind nicht nötig“, schreiben die Veranstalter. Willkommen seien Menschen aus vielen Ländern und Kulturkreisen. Der Workshop ist kostenlos.

Das ist der Hintergrund

Die Pirmasenser Bevölkerungszahl wächst nach langen Jahren des Rückgangs wieder oder stagniert zumindest, was zum Großteil auf den Zuzug von Geflüchteten und anderen Menschen mit Migrationserfahrung zurück zu führen ist. In einem dreitägigen Workshop will die Autorin Angelika Sinn aus Worpswede zusammen mit genau diesen Menschen, die in Pirmasens für Wachstum sorgen, die Stadt und die Umgebung erkunden, Text-Collagen erstellen oder einfach nur einige Worte zu Papier bringen.

Angelika Sinn lebt in Worpswede und Bremen als freie Autorin, Künstlerin und Referentin für Literarisches Schreiben. Neben textkünstlerischen Werken, die vielfach ausgestellt wurden, hat Angelika Sinn mehrere Bücher veröffentlicht. Unter anderem stammen aus der Feder von Sinn „Mit Paula in Paris. Auf den Spuren von Paula Modersohn-Becker“ und zuletzt „Zwischen Himmel und Tündük. Kirgistan. Eine Reise“. Die Autorin und Künstlerin wird im Rahmen des Zeitungsprojekts der Bonner Montag Stiftung Kunst und Gesellschaft im Projektladen vom 4. bis 6. Juli jeweils von 15 bis 17 Uhr zu finden sein.