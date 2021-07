Mit der südfranzösischen Theatergruppe „Les frères Jacquard“ hat das Bitscherland am Sonntagabend sein Festival „Il été und fois“ gestartet, das bis zum 1. August an jedem Wochenende ein Theaterstück auf einen Platz in einem jeweils anderen Dorf bringen wird. Am Sonntag sollte es der Platz neben dem Kulturzentrum von Goetzenbruck sein, was wegen drohenden Regens jedoch in die Halle verlegt wurde, wo rund 200 Besucher alle mit Maske begeistert den schrägen Interpretationen der drei Musikerkomödianten zuhörten. Das Markenzeichen des Trios ist die Umarbeitung bekannter Schlager aus den 1970er Jahren von Johnny Hallyday bis Jacques Brel. Spätestens bei Jean-Jacques Goldman gab es kein Halten mehr im Saal und aus dem einstündig geplanten Programm wurden 90 Minuten, bis das Publikum das Trio aus den Cevennen wieder von der Bühne ließ.