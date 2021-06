Erneut heißt es Treppensteigen statt binnen 20 Sekunden vom Schlossplatz stufenlos in die Alleestraße aufsteigen: Der VR-Lift, der Aufzug der VR-Bank Südwestpfalz, ist defekt. „Ja, er ist lahmgelegt, schon wieder“, sagt der VR-Bank-Vorstandsvorsitzende Paul Heim auf Nachfrage. Der Grund sei, wie schon öfter, mutwillige Zerstörung. Heim berichtet von einem Defekt an der Steuerung des Lifts. Er sei seit etwa drei Wochen außer Betrieb. Wann er wieder fährt: unklar. „Wir tun unser Möglichstes. Er wird repariert“, sagt Heim. Wobei es frustrierend sei, dass die Bank einen Service bereitstelle, „und es dann immer wieder Leute gibt, denen das nicht gefällt“. Der Aufzug war zuletzt im vergangenen Herbst mehrere Monate außer Betrieb und damals für rund 16.000 Euro repariert worden, wobei sich Bank und Stadt die Kosten teilten. Die Reparatur des Aufzugs ist stets aufwendig, weil Ersatzteile teilweise nicht mehr lieferbar sind und eigens gefertigt werden müssen. Der VR-Bank-Lift ging im Dezember 2006 erstmals in Betrieb. Er steht jedermann zu den Öffnungszeiten der Bank zur Verfügung.