Die 14-jährige Ida Fischer ist eine der Hoffnungen des RV Thaleischweiler-Fröschen beim 47. Reitturnier des Vereins an diesem Wochenende.

Am Wochenende findet die 47. Auflage des Reitturniers beim Reitverein Thaleischweiler-Fröschen statt. Der gastgebende Verein hat dabei ein besonderes As im Ärmel. Die 14-jährige Ida Fischer hat beim Pfingstturnier in Miesau gleich vier Konkurrenzen gewonnen und tritt auch beim Heimturnier in 4 Wettbewerben an, darunter in beiden L- Springen.

Ida Fischer wurde zum Reiten geboren. Ihre Familie besitzt den Buchenwald Hof auf dem Rübenberg, sie selbst sagt: „Bei meinem ersten Mal im Sattel bin ich noch im Bauch meiner Mutter mitgeritten.“ Sie wuchs mit Pferden auf, bestritt ihr erstes Reitturnier mit vier und ihr erstes Springturnier mit neun Jahren.

Mit ihren bisherigen Ergebnissen im Springreiten ist die 14-Jährige durchaus zufrieden, kurzfristig will sie mit dem siebenjährigen Milky Way ein Springen der M-Klasse gewinnen und mit dem 13-jährigen Quickquek, mit dem sie in Miesau erstmals ein Springen gewann, auch in den Klassen M und S erfolgreich sein. M und S stehen dabei für Parcours der Kategorie „Mittelschwer“ und „Schwer“.

Alles dreht sich um Pferde

Idas ganzes Leben dreht sich um Pferde, ihre Familie besitzt 15 eigene Tiere und hat etwa 25 Einsteller auf dem Hof, also Pferde, deren Besitzer die Tiere nicht bei sich daheim unterbringen können. Außerdem züchtet die Familie auch selbst Pferde. „Ich verbringe jede freie Minute auf dem Hof und mache alles, von Füttern über Ausmisten und die Pferde für das Reiten fertig machen.“

Für Hobbys bleibt neben Hof und Schule kaum Zeit, ab und zu trifft Ida sich mit Freunden. Auch die Wochenenden sind ausgebucht: „Im Sommer sind wir meistens bei Turnieren, im Winter haben wir Lehrgänge.“ Ein Programm, das eine junge Frau schon mal überfordern kann. „Manchmal ist es viel, aber ich wollte es ja nicht anders“, sagt die Schülerin der IGS Thaleischweiler.

Besondere Erfolge

Besonders befriedigend ist es, ein Jungpferd, das auf Turniere vorbereitet werden soll, in seiner Entwicklung zu begleiten, sagt Ida; „Das Pferd muss ja erst einmal lernen, ein Parcourspringen zu bestreiten. Das ist viel Arbeit. Wenn das dann klappt, dann kann man sich sagen: Ja, das hast du jetzt gemacht. Und wenn man dann noch einen Turniererfolg feiert, ist das nochmal ein besseres Gefühl.“

Trotzdem sieht sie ihre Zukunft nicht unbedingt auf dem Hof ihrer Eltern: „Ich habe eigentlich nicht vor, etwas mit Pferden zu machen. Eventuell könnte ich mir etwas im Bereich Physiotherapie vorstellen“, sagt die 14-Jährige. Bis sie diese Entscheidung treffen muss, hat Ida Fischer allerdings noch Zeit.

Deutlich mehr Nennungen

Der Reitverein Thaleischweiler-Fröschen freut sich unterdessen auf das Turnier am Wochenende. Die Teilnehmerzahlen versprechen, gut zu werden, Vorstand Patrick Weiser erwartet etwa 500 Nennungen, also Pferde, die für die Teilnahme an Prüfungen angemeldet wurden. Das sind 100 mehr als im Vorjahr: „Wir haben Teilnehmer aus Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Baden-Württemberg und sogar aus Hessen.“ Weiser erwartet 1700 bis 2000 Besucher, natürlich auch abhängig vom Wetter, das zum Wochenende deutlich sonniger sein soll als zuletzt. Das ist besonders für die Parksituation rund um das Gelände wichtig, schließlich sind die Parkmöglichkeiten begrenzt und die umliegenden Wiesen müssen vom Reitverein mitgenutzt werden. Zu einem Springturnier kommen viele Fahrzeuge mit großen Anhängern, um die Pferde zu transportieren. Wenn die Wiesen unter Wasser stehen, wird das Rangieren dann schwierig.

Besondere Programmpunkte sind ein Kostümspringen, bei dem die Reiter sich verkleiden dürfen und ein „Jump and Run“-Springen, bei dem eine „Staffel“ aus Pferd plus Reiter und anschließend einem Läufer den gleichen Parcours absolvieren und die gleichen Hindernisse überwinden muss. Statt Übergabe eines Staffelstabs wird einfach abgeklatscht. Das Turnier bedeutet für den RV einen großen Aufwand. Pro Tag werden etwa 80 Helfer gebraucht, um Teilnehmern und Besuchern ein tolles Wochenende zu ermöglichen.