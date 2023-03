Am Montag berät der Kreistag Südwestpfalz über die Änderung der Hauptsatzung und die damit verbundene Abschaffung der Position des hauptamtlichen Beigeordneten. Die Hauptsatzung wird nur geändert, wenn mindestens 22 Kreistagsmitglieder dafür stimmen.

Wir hatten am Dienstag berichtet, dass zur Änderung die einfache Mehrheit ausreicht. Das stimmt nicht ganz. „Die Beschlussfassung über die Hauptsatzung und ihre Änderung bedarf der Mehrheit der gesetzlichen Zahl der Mitglieder des Gemeinderates“, heißt es in Paragraf 25 der Gemeindeordnung. Das gilt auch für den Kreistag. Da der Kreistag 42 Mitglieder hat, benötigt der Antrag zur Annahme 22 Stimmen, und zwar unabhängig davon, wie viele Kreistagsmitglieder an der Sitzung teilnehmen.

Die neue Koalition von CDU, FWG und Grünen verfügt, wenn alle da sind, über 23 Stimmen. Damit würde die erforderliche Mehrheit zur Änderung der Hauptsatzung erreicht. Fallen zwei Koalitionäre wegen Krankheit oder Verhinderung aus, wäre die Koalition auf die Unterstützung durch andere Kreistagsmitglieder angewiesen. Möglicherweise springt dann der fraktionslose Ex-Linke Hans Müller der neuen Koalition bei, oder der frühere AfD- und Alternative-Politik-Fraktionär Werner Kettenring, vielleicht aber auch die AfD oder die FDP.

Eigentlich hat auch CDU-Landrätin Susanne Ganster ein Stimmrecht. Allerdings ruht dieses Stimmrecht, wenn es „um die Festsetzung der Bezüge des Landrats oder der Kreisbeigeordneten geht“. Der Kreistag soll am Montag auch die Höhe der Aufwandsentschädigung der drei ehrenamtlichen Beigeordneten beschließen. Die RHEINPFALZ-Anfrage an die Kreisverwaltung, ob die Landrätin bei diesem Punkt mitstimmen darf, wurde am Dienstag bis zum späten Nachmittag nicht beantwortet.