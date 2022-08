Nach Corona-bedingter, zweijähriger Pause findet am 23. September wieder eine Berufsinformationsbörse (BIB) für Schüler und Betriebe statt. 68 Firmen haben dafür ihre Teilnahme bereits zugesagt. 100 sollen es am Ende sein.

Bei der BIB können sich die Schüler von anreisenden Klassenverbänden aus Pirmasens, der umgebenden Südwestpfalz und dem benachbarten Frankreich dann wieder in der Messehalle nach dem Motto „Aus der Praxis für die Praxis“ bei Vertretern von Unternehmen und Institutionen zu ihren Entwicklungsmöglichkeiten nach ihrem Schulabschluss informieren. Traditionell haben dort auch Vertreter von Universitäten, Fachhochschulen und weiterführende Schulen aus dem Einzugsgebiet die Möglichkeit, den Schülern im Abschlussalter schulische Ausbildungswege und -chancen vorzustellen. Erstmals können Betriebe zudem einen „Last-Minute-Ausbildungsplatz“ auf der BIB bewerben – dies ist gerade für solche Schüler interessant, die auf die Schule gehen, nur weil sie noch keinen Ausbildungsplatz haben.

„Die Corona-Pandemie hat massive Spuren auf dem Ausbildungsmarkt hinterlassen. Rückmeldungen zeigen, wie unzufrieden sowohl die Schüler und Schulen als auch die hiesigen Ausbildungsbetriebe sind. Deshalb ist es ganz entscheidend, dass die BIB dieses Jahr wieder stattfindet“, sagt Stefan Lelle, Sprecher des BIB-Orga-Teams. „Gerade kleineren Betrieben fehlt oft die Zeit, sich intensiv um Azubis zu bemühen, selbst die größeren Betriebe suchen mittlerweile ganzjährig. Die BIB kann“, so Lelle weiter, „alle diese Seiten zusammenbringen. Vor diesem Hintergrund wäre es gut, wenn mehr Betriebe und Schulen an den Sitzungen des Arbeitskreises Schulewirtschaft teilnehmen – so können wir gemeinsam die Situation verbessern.“

Agentur für Arbeit lobt die BIB

„Nach der Corona-Pause haben junge Menschen auf der BIB in Pirmasens endlich wieder die Gelegenheit, sich ganz persönlich mit den Anforderungen verschiedenster Berufe und Branchen vertraut zu machen und wichtige erste Kontakte zu knüpfen“, beschreibt Heiko Helfrich von der Berufsberatung der Agentur für Arbeit die Bedeutung der Veranstaltung am 23. September. „Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit steht an ihrem Messestand den Jugendlichen bei allen Fragen rund um Ausbildung, Beruf, Bewerbung und Studium zur Seite. Zugleich sollten natürlich auch die regionalen Unternehmen die Plattform nutzen, um sich und die freien Ausbildungsstellen zu präsentieren. Denn mit Blick auf den demografischen Wandel und aktuelle sowie künftige Fachkräftebedarfe ist es von besonderer Bedeutung, rechtzeitig qualifizierten Nachwuchs zu sichern und gut auszubilden.“