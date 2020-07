Corona macht so manches möglich: Das Interesse an Unterricht in den Ferien ist gar nicht mal so gering. Über 220 Anfragen für die sogenannte Sommerschule gingen bei der Stadtverwaltung ein. Das kostenlose Angebot soll im August starten. Weil die Schulen wegen der Corona-Pandemie geschlossen waren, können Schüler in den Sommerferien versäumten Unterrichtsstoff nachholen, der beim selbständigen Lernen zuhause nicht erarbeitet werden konnte. Das kostenlose Angebot richtet sich an die Klassen 1 bis 8. In Pirmasens können in den letzten beiden Ferienwochen insgesamt bis zu 300 Kinder und Jugendliche das Nachhilfe-Angebot nutzen.

Der Unterricht in Kleingruppen mit maximal zehn Teilnehmern findet in den ersten beiden Augustwochen montags bis freitags jeweils von 9 bis 12 Uhr im Leibniz-Gymnasium in der Luisenstraße statt. Inhaltlich geht es bei den freiwilligen Kursen vor allem um die Fächer Deutsch und Mathematik. Als Tutoren fungieren 19 freiwillige Kräfte, darunter Lehrer, Referendare, Studenten und Abiturienten. Nach Angaben des Landes erhalten die Ehrenamtlichen für den zweiwöchigen Einsatz in den Ferien eine pauschale Aufwandsentschädigung in Höhe von 300 Euro. Lehramtsstudenten können sich den Einsatz außerdem als Praktikum anerkennen lassen. Die Gruppengröße von maximal zehn Personen garantiert laut Stadt eine individuelle Betreuung durch Tutoren.

Anmelden bis 8. Juli

Eine verbindliche Anmeldung für die Sommerschule ist ab sofort möglich. Die Frist endet am kommenden Mittwoch, 8. Juli. Spätere Anmeldungen können aus organisatorischen Gründen nicht mehr berücksichtigt werden. Auf der Homepage der Stadtverwaltung findet sich unter www.pirmasens.de/sommerschule ein entsprechendes Formular. Eltern werden gebeten, das Dokument herunterzuladen, vollständig ausgefüllt und unterschrieben zurückzusenden – entweder postalisch an Schulverwaltungsamt, Alleestraße 20, 66953 Pirmasens oder per E-Mail an schulverwaltungsamt@pirmasens.de.

Die Teilnahme am Förderunterricht umfasst pro Schulkind jeweils eine Woche – wahlweise der Zeitraum von 3. bis 8. August oder alternativ von 10. bis 14. August. Der bevorzugte Zeitraum kann auf dem Formular angekreuzt werden. Die Berücksichtigung der gewünschten Zeiträume erfolgt nach Datum der eingegangenen Anmeldeformulare. Bis spätestens Ende Juli erhalten die berücksichtigten Schüler, beziehungsweise deren Eltern eine Teilnahmebestätigung des Schulverwaltungsamtes sowie weiterführende Informationen.