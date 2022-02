Am Dienstag händigte eine 79-jährige Frau aus Pirmasens bei zwei aufeinanderfolgenden Übergaben ihre gesamten Ersparnisse, die sie in ihrer Wohnung aufbewahrt hatte, an Telefonbetrüger aus. Es handelte sich insgesamt um 40.000 bis 50.000 Euro in bar, teilte die Polizei mit. Am Wochenanfang wurden in Worms in einem anderen Fall gar 90.000 Euro erbeutet.

Am Montag und Dienstag war es laut Polizei zu einer Vielzahl dieser Schockanrufe gekommen. Den ausnahmslos älteren Opfern wurde jeweils eine Unfallsituation eines nahen Verwandten vorgegaukelt, dessen sofortige Haftstrafe nur durch die Übergabe einer größeren Geldsumme abgewendet werden könne. Manchmal wird von einem angeblichen Oberarzt/Professor eines örtlichen Krankenhauses ein noch nicht zugelassenes Medikament benötigt, um den Krankheitstod eines nahen Verwandten abwenden zu können. Manchmal sind angeblich Einbrecher in der Nachbarschaft unterwegs und man soll sein Hab und Gut an vermeintliche Polizisten zur Sicherung übergeben. In jedem Fall soll eine große Geldsumme oder Wertsachen an irgendeinen unbekannten Boten übergeben werden.

Die Polizei rät, bei solchen Anrufen ruhig zu bleiben. Ein Rückruf bei Verwandten, Freunden oder der Polizei bringe schnell Klarheit und verhindere den Verlust der Alterssicherung und vor allem sehr viel seelisches Leid.