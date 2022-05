Eine über 80-jährige Frau aus Waldfischbach-Burgalben wurden am Mittwochvormittag Opfer eines Schockanrufes. Eine Frau gab sich am Telefon als eine Ärztin des Krankenhauses aus und teilte mit, dass der Sohn nach einem schweren Unfall mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden sei und im Sterben liege. Einzig ein Medikament aus der Schweiz könne ihn retten. Dazu wären aber insgesamt fünf Spritzen notwendig, die jeweils 7500 Euro kosten. Kurz darauf händigte die Frau einem „Abholer“ 4000 Euro und acht bis zehn hochwertige Uhren, darunter drei Rolex-Uhren mit Zertifikat, aus. Der Wert der Beute dürfte bei über 100.000 Euro liegen.

Nach Angaben der Polizei spielt möglicherweise ein silberfarbener Peugeot-Kombi eine Rolle. Deshalb sucht sie Zeugen, denen solch ein Fahrzeug am Mittwoch in Waldfischbach zwischen 12 und 13 Uhr aufgefallen ist. Hinweise an die Polizei Pirmasens, Telefon 06331 5200, E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de.