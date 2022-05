Mehrere Anwohner aus der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben wurden am Freitag Opfer sogenannter Schockanrufe. Die professionell agierenden Täter wollten laut Polizei glaubhaft machen, dass die Tochter oder der Sohn einen tödlichen Unfall verursacht habe. Die Anrufe begannen meist mit den Worten: „Mama, Mama, es ist etwas Schlimmes passiert. Ich hatte einen Unfall. Eine Frau ist tot. Ich brauche deine Hilfe...“. Das Gespräch wurde danach an einen vermeintlichen Polizeibeamten oder eine Polizeibeamtin weitergegeben. Diese wollten nun glaubhaft machen, dass die Tochter erst wieder auf freien Fuß kommt, wenn eine Kaution bezahlt wird. In vier Fällen wurden Beträge zwischen 10.000 und 30.000 Euro gefordert. In einem Fall wurde sogar gefragt, ob man Goldbarren zuhause habe. Die Täter versuchten die Opfer durchgehend am Telefon zu halten, um Rückfragen bei den Angehörigen oder Polizei zu verhindern. In allen Fällen reagierten die Angerufenen richtig. Das Gespräch wurde beendet und die Polizei wurde verständigt. In keinem Fall kam es zu einem Schaden.