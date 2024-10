Betrüger versuchen auch, in der Südwestpfalz mit sogenannten „Schockanrufen“ an das Geld ihrer Opfer zu kommen. Sie geben sich am Telefon als Verwandte oder Polizeibeamte aus und behaupten, die Tochter oder der Sohn habe einen tödlichen Unfall verursacht und brauche eine Kaution, oder es sei eine andere Notsituation eingetreten. Am Mittwoch erhielten mehrere Einwohner in Steinalben solche Anrufe. Dank rechtzeitiger Warnungen beispielsweise über Messenger-Dienste erkannten die meisten den Betrug. Eine Frau wäre fast darauf hereingefallen, schreibt die Polizei. doch ihr Sohn konnte sie rechtzeitig stoppen. Die Polizei rät: Legen Sie auf, wenn Sie unsicher sind, und rufen Sie die 110 an. Weitere Informationen rund um die Schockanrufe finden Sie im Internet unter dem folgenden Kurzlink: https://s.rlp.de/birsP.