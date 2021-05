In Nünschweiler kann man sich ab Freitag, 21. Mai, testen lassen. Die DLRG-Ortsgruppe Pirmasens, die bereits eine mobile Teststation betreibt, bietet diese Testmöglichkeit nun an. Jeden Freitag von 17 bis 19 Uhr soll im Pavillon neben der Mehrzweckhalle getestet werden. „Eine Voranmeldung ist nicht notwendig. Einfach vorbeikommen“, sagt der Beigeordnete der Gemeinde Nünschweiler, Peter Szallies, der als zertifizierter Tester die Tests übernimmt. Corona-Tests bieten ein Stück Sicherheit. Die Bescheinigung eines negativen Corona-Tests ist mittlerweile aber auch Voraussetzung, um verschiedene Angebote – zum Beispiel Besuch der Außengastronomie –, in Anspruch nehmen zu können.