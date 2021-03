Wer sich auf das Coronavirus testen lassen will, erhält einen Schnelltest nun auch bei den Johannitern. Zwischen 12 und 15 Uhr bieten sie laut einer Mitteilung POC-Schnelltests für Jedermann an. Das Ganze ist kostenfrei, allerdings ist eine telefonische Anmeldung notwendig. Alle Bürger, die volljährig sind, können sich zum Nasenabstrich melden. Geschultes Personal der Johanniter erteilt nach absolviertem Test ein schriftliches Ergebnis an Hand. Einmal pro Woche könne man diese Testung in Anspruch nehmen. Wer das will, muss seinen Personalausweis mitbringen und den genauen Termin unter Telefon 06331/21180 abstimmen. Die Testung wird im Seminarstandort der Johanniter in der Kaiserstraße 43 durchgeführt. Bisher steht dazu ein Zeitfenster von drei Stunden an einem Tag der Woche zur Verfügung. Die Testkapazitäten seien bei Bedarf erweiterbar. Die Johanniter bieten zudem an, in Unternehmen vor Ort ab einer bestimmten Personenanzahl zu testen.

