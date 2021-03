Viel schneller als erwartet, hat die Stadt Pirmasens auf eine Klage der Einzelhändlerin Ilka Knüttel reagiert. Die hatte am Dienstag beim Neustadter Verwaltungsgericht einen Schriftsatz eingereicht und sich damit gegen die Corona-Auflagen gewehrt. Das Land hatte Pirmasens zu einer Verordnung gezwungen, der zufolge in den Läden nur noch sogenanntes Termin-Shopping erlaubt ist. Das Verwaltungsgericht räumte der Stadt Pirmasens die Möglichkeit ein, auf den Antrag der Einzelhändlerin bis Dienstag zu reagieren. Am Mittwoch hat die Stadtverwaltung mitgeteilt: „Um im Interesse der Einzelhändler zeitnah eine Entscheidung zu erhalten, hat die Stadtverwaltung bereits heute ihre Stellungnahme ans Verwaltungsgericht versandt.“ Damit wäre eine Entscheidung über Knüttels Antrag noch in dieser Woche möglich.

Mit einer 7-Tages-Inzidenz von über 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner an drei Tagen in Folge war die Stadt Pirmasens am 14. März gezwungen, zusätzliche Schutzmaßnahmen im Bereich Handel, Gewerbe, Sport, Kultur, Freizeit und Bildung zu ergreifen. Sie erließ eine Allgemeinverfügung mit strengeren Corona-Regeln, die Geschäfte durften allerdings unter Auflagen offen bleiben. Das Land hatte Pirmasens daraufhin per Erlass angewiesen, eine strengere Allgemeinverfügung zu erlassen. Shopping geht seitdem nur noch nach vorher vereinbartem Termin.