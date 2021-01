Trotz des Schneefalls an Silvester blieb es auf den Straßen in Pirmasens und der Südwestpfalz ruhig. Lediglich einige Blechschäden meldete die Polizei.

Weil er auf schneeglatter Fahrbahn zu schnell unterwegs war, kollidierte ein 31-jähriger Autofahrer in Lemberg gegen 9.20 Uhr mit einem Verkehrsschild. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann auf der K36 von Lemberg in Richtung Ruppertsweiler unterwegs. Vor einem Kreisverkehr kam er nach links von der Fahrbahn ab, wo er mit dem Schild zusammenstieß. An dem Auto, das abgeschleppt werden musste, entstand ein Schaden von 2000 Euro, schätzt die Polizei.

Bei Zusammenstoß Achse gebrochen

Ebenfalls abgeschleppt werden musste, das Fahrzeug eines 63-Jährigen aus Thaleischweiler-Fröschen. Der befuhr mit seinem Wagen am Donnerstagmorgen die Pirmasenser Carl-Schurz-Straße in Richtung Zweibrücker Straße, als er gegen einen geparkten Wagen rutschte. Die Polizei vermutet, dass der Mann auf dem verschneiten Untergrund zu schnell unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß brach beim Auto des Unfallverursachers die Achse. Den Schaden schätzt die Polizei auf 2500 Euro.

Mit Räumfahrzeug kollidiert

Gegen 12.15 Uhr war in Leimen zudem ein Räumfahrzeug mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert, wie die Polizei aus Waldfischbach-Burgalben auf Nachfrage mitteilte. Verletzte gab es bei dem Zusammenstoß keine, so die Polizei. Der Schaden beträgt rund 1500 Euro. Obwohl es gerade in den Höhenlagen wie in Leimen kräftig geschneit hat, wurden auch keine umgestürzten Bäume gemeldet, so die Polizei in Waldfischbach.