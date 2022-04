Die Schneefälle in der Nacht zum Samstag haben auf den Straßen in der Südwestpfalz zu teils chaotischen Verhältnissen geführt. Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben, die für die waldreichen Gemeinden im Holzland zuständig ist, rief in der Nacht die Bewohner verschiedener Orte auf, in ihren Häusern zu bleiben. Die Bitte wurde über die Leitstelle in Landau verbreitet. Im Bereich der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben seien Straßen durch umgestürzte Bäume blockiert, es käme zu Schneebruch in den Wäldern, die Gefahr von Dachlawinen drohe, hieß es in dem Aufruf. Die Feuerwehr hielt für Notfälle alle Feuerwehrhäuser in der Verbandsgemeinde besetzt. Die Warnung gilt für die Orte Steinalben, Waldfischbach-Burgalben, Höheinöd, Schmalenberg, Horbach, Heltersberg, Geiselberg und Hermersberg.

Nach Angaben der Polizei mussten einige Straße wegen umgestürzter Bäume gesperrt werden. Sie sollen im Lauf des Samstags wieder freigegeben werden.

In der ganzen Pfalz sorgte der Wintereinbruch für verstopfte Straßen.