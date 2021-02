Wollten Kinder die Vogeltreppe in der Schäferstraße verschmieren? Einem entsprechenden Hinweis ging die Polizei einer Mitteilung zufolge am Samstag nach. Gegen 14.30 Uhr soll es einen Hinweis gegeben haben, demzufolge vier Kinder im Alter von etwa zehn bis zwölf Jahren die Mosaiktreppe mit schwarzer Farbe beschmieren würden. Die Kinder seien alle dunkel gekleidet gewesen und eines hätte einen silberfarbenen Tretroller mitgeführt. Die Polizei traf vor Ort jedoch niemanden mehr an. . Auf einem Streugutbehälter auf den Treppenstufen konnten die Beamten jedoch frische, schwarze Farbe sehen. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.