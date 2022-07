Für gewöhnlich „produziert“ der Weihnachtsmann die Geschenke fürs Fest in seinen (unsichtbaren) Werkstätten am kalten Nordpol. Temperaturen bis zu 40 Grad Celsius, wie aktuell, sind Gift für ihn; besonders, wenn der Belznickel aus Schokolade besteht. Deshalb ist in den Produktions- und Lagerhallen der Wawi-Schokofabrik Kühlung das A und O.

Selten war die Dichte an Landespolitikern in Pirmasens so hoch wie am Montag. Auf vergleichsweise engem Raum tummelten sich Minister und Abgeordnete. Die FDP war zu Gast beim Unternehmer Bernd Hummel. Oder war er zu Gast bei der FDP?

Das Städtische Krankenhaus Pirmasens sucht Pflegekräfte. Wer eine Ausbildung in dem Bereich plant, hat gute Chancen: Statt bisher 72 Ausbildungsplätzen, werden nun 120 angeboten.

40 Feuerwehrleute haben am Montag einen Flächenbrand am Rosenkopfer Ortseingang gelöscht. Ein abgeernteter Acker stand in Flammen, auch ein Wohnhaus war in Gefahr.

Am Ortsrand von Hermersberg, wo in den vergangenen Jahren zeitgleich schon über 70 Tiere zu Hause waren, gibt es jetzt noch neun Strauße. Die werden noch bis Jahresende auf den Weiden bei Hermersberg sein. Das Kapitel Straußenzucht und Vermarktung von cholesterinarmem Straußenfleisch aus der Südwestpfalz endet.

160 überwiegend amerikanische Militärfahrzeuge stellt ein Verein, der diese Maschinen erhält, restauriert und sammelt, auf dem Triwo Flugplatz Zweibrücken aus – eine Ausstellung ohne Waffen und für einen guten Zweck.

Das Institut der deutschen Wirtschaft hat ein Ranking der Städte und Kreise erstellt, bei dem Pirmasens auf einem der hintersten Plätze landet. Allerdings erkennen die Wirtschaftswissenschaftler in Pirmasens eine Dynamik, die hoffen lässt.

Zwei Jahre mussten die Zweibrücker Vereine auf ein Stadtfest warten, die Vorfreude auf die Veranstaltung am Wochenende ist groß.

Der offene Treff im Jugendcafé des Jugendhaus One in Pirmasens ist bis auf Weiteres geschlossen.

Ob die letzte Tournee auch das Ende seiner Karriere als Musiker bedeutet, hat der neuseeländische Sänger Chris Thompson im Interview verraten. Er tritt am Donnerstag in St. Ingbert auf.