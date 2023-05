Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Ich hatte schon ein bisschen Zeit, um mein Pferd kennenzulernen“, sagt Luna Neef und lacht. Die 19-Jährige aus Rieschweiler hat die Corona-Zwangspause genutzt, um mit ihrer Stute Lara zu trainieren. Seit Dezember reitet sie die jetzt achtjährige Holsteinerin. Zwei Runden in der mittelschweren Klasse liegen hinter dem Paar. Es ist noch Luft nach oben. Am Wochenende beim Turnier in Winzeln stehen die nächsten Starts an.

Was den Sport betrifft, hat Luna Neef die Zweigleisigkeit aufgegeben. Sowohl im Springreiten wie in der Leichtathletik – ihre Paradedisziplin war das Kugelstoßen – hat es die