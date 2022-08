Autofahrer müssen sich ab Donnerstag, 25. August , auf Verkehrsbehinderungen in der zentralen Innenstadt einstellen. Die Schlossstraße ist zwischen Ecksteinsau und Löwenbrunnenstraße in Fahrtrichtung Buchsweiler-Tor-Platz gesperrt. Grund dafür ist laut Stadtverwaltung der barrierefreie Ausbau der Omnibushaltestelle am Oberen Schlossplatz. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Der Verkehr wird ab der Parkbrauerei-Kreuzung durch die Gärtner- und Schäferstraße geführt. Anlieger- und Lieferverkehr bis zur Baustelle ist möglich. In der Schlossstraße besteht keine Wendemöglichkeit. Ortskundige werden gebeten, den Bereich möglichst zu meiden.

Die halbseitige Sperrung wirkt sich auch auf die Omnibusse der Stadtwerke-Verkehrsbetriebe und der Queichtal-Nahverkehrsgesellschaft aus. Betroffen sind die Linien 201 (Ruhbank), 207 (Erlenbrunn), 210 (Niedersimten), 250 (Dahn), 255 (Eppenbrunn) und 256 (Lemberg) aus. Die Haltestellen Schlossplatz, Nagelschmiedsberg und Alter Friedhof werden nicht bedient. Die Busse fahren ab Busbahnhof Exerzierplatz stadtauswärts über die Schäferstraße zur Haltestelle Volksgarten (201,207, 250, 256) und Bitscher Straße (210, 255). Ersatzweise werden in der Schäferstraße die Haltestellen Busbahnhof Schäferstraße und Postcenter bedient. Die Sperrung dauert voraussichtlich drei Wochen.