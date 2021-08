Das Kinokulturmobil bietet Anfang September wieder ein Open-Air-Kinowochenende. Es werden insgesamt drei Filme gezeigt.

Am Donnerstag, 2. September, geht’s los mit den „Känguru-Chroniken“, basierend auf dem gleichnamigen Buch von Marc-Uwe Kling. Es handelt sich um eine Kombination aus Realfilm und Computeranimation. In der Geschichte macht der in Berlin-Kreuzberg lebende Marc-Uwe Bekanntschaft mit einem kommunistischen Känguru, das die Wohnung gegenüber besetzt hat. Da die Polizei nach dem Tier fahndet, entsteht eine für den Anarchisten Marc-Uwe ungewollte Wohngemeinschaft, die weitere Komplikationen nach sich zieht.

Am Freitag, 3. September, folgt „Wer früher stirbt, ist länger tot“, eine turbulente Lausbubengeschichte in bayerischer Mundart aus dem Jahr 2006, die witzig und respektlos zwischen Komödie, Schwank und Bauerntheater pendelt. Sebastian ist ein Lausbub, der eines Tages erfährt, dass seine Mutter bei seiner Geburt starb. Sebastian glaubt fortan, die Schuld an ihrem Tod zu tragen und dafür im Fegefeuer büßen zu müssen. Um diesem Schicksal zu entgehen, versucht er unsterblich zu werden.

Am Samstag, 4. September, endet das Schloßplatzkino mit „Das perfekte Geheimnis“ aus dem Jahr 2019. Das Ehepaar Eva und Rocco lädt Freunde zum Abendessen in seine Münchner Dachgeschosswohnung ein. Sie diskutieren über das Thema Ehrlichkeit. Kurzerhand wollen sie ihr gegenseitiges Vertrauen auf die Probe stellen und lassen sich auf ein von Eva erdachtes Spiel ein: Jeder muss alles, was an diesem Abend über sein Smartphone rein- oder rausgeht, egal ob Nachricht oder Foto, mit allen Anwesenden teilen. Wer dabei welches Geheimnis hat, ist gar nicht besonders interessant. Die wahre Spannung entwickelt sich durch das aufkommende gegenseitige Misstrauen.

Weitere Infos

Filmstart ist jeweils etwa um 20.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Besucher müssen ihre Sitzgelegenheiten selbst mitbringen. Eine Registrierung vor Ort ist nötig. Sponsoren sind dieses Jahr MoGugge, Stadtmarketing Pirmasens, Autohaus Klan in Lemberg, Kinokulturmobil und Sound4you.