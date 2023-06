Sie prägt das Stadtbild und ist das Herz der Fußgängerzone: die monumentale Brunnenanlage mit Stierkopf am Schlossplatz. Im nächsten Jahr feiert sie ihren 40. Geburtstag.

In der Stadt Pirmasens gibt es – inklusive der sieben Ortsbezirke – insgesamt 19 Brunnen. Der älteste Brunnen der Stadt ist der Wedebrunnen. Auf dem Terrain des Brunnens soll sich bereits im 8. Jahrhundert eine Hirtensiedlung befunden haben. Das Gebiet rund um den Brunnen gilt als Siedlungsursprung der Stadt Pirmasens.

Die größte Anlage in der Siebenhügelstadt ist hingegen zweifellos der Schlossbrunnen. Zusammen mit dem gleichnamigen, rund 2250 Quadratmeter großen Platz vor dem Alten Rathaus bildet der Brunnen das Herz der Fußgängerzone. Die sogenannten Ramba-Treppen führten früher vom Platz hinauf zum landgräflichen Schloss, das nach dem Tod des Stadtgründers Landgraf Ludwig IX. geschliffen wurde. Die um den Brunnen geschwungene Treppenanlage hält die Erinnerung an die Vergangenheit wach. Heute thront an dieser Stelle die katholische Pfarrkirche St. Pirmin, die dem Namensgeber der Stadt, dem Heiligen Pirminius, einem Wandermönch, geweiht ist.

14 Meter Höhenunterschied

Die imposante Treppenanlage mit 92 Stufen überwindet einen Höhenunterschied von knapp 14 Metern. Der Brunnen, die sicherlich am häufigsten fotografierte Sehenswürdigkeit in Pirmasens, verkleidet mit Mainfränkischem Sandstein, wurde im Juni 1984 eingeweiht. Es war der Pfälzer Künstler Gernot Rumpf, der die beiden Bronze-Schwäne, einen weiblichen und einen männlichen, sowie den imposanten Stier, erschuf. Wie auch der Brunnen heute, war das frühere Schloss in den Hang hinein gebaut, umfasste zur Hauptstraße hin vier Stockwerke und zur Schlossstraße hin zwei. Heute rauscht das Wasser des Schlossbrunnens über die Kaskaden von der höher gelegenen Schlossstraße hinab zum Schlossplatz. Dieser ist mit „Wellenbändern“ gepflastert und wird vom Alten Rathaus begrenzt, das gegenüber des Brunnens steht. Es erinnert indes nur noch der Name Schlossplatz, dass an dieser Stelle einstmals ein landgräfliches Schloss stand.

Rund 70 Kubikmeter Wasser werden zwischen 8 und 22 Uhr hochgepumpt und ergießen sich dann wieder gen Tal. Der Schlossbrunnen verbraucht rund 440 Kubikmeter Wasser pro Jahr. Im Vergleich dazu: Der Johannesbrunnen vor der gleichnamigen Kirche verbraucht im Schnitt 78 Kubikmeter Wasser. Die Unterhaltungskosten für den Schlossbrunnen liegen laut Stadt bei rund 4500 Euro jährlich.

Verfremdet, humorvoll und hintergründig

In die Oberfläche der beiden flankierenden Schwäne rechts und links des Brunnenbeckens, am tiefsten Punkt des Brunnens, ist die Geschichte der Stadt Pirmasens eingearbeitet – gewohnt verfremdet, zugleich humorvoll und hintergründig. Das Wasser zwischen den Schwänen ist während den mittlerweile sehr heißen Sommertagen eine willkommene Gelegenheit, vor allem für die jungen Pirmasenser, sich zu erfrischen. Der Stier mit seinen gewaltigen Hörnern am höchsten Punkt der Anlage, ist ein Geschenk des Lions-Club an die Bürger der Stadt und thront als kraftvolles Wesen mit seinen weit ausgreifenden Hörnern wie ein Wächter über der Anlage. Der Stier symbolisiert nicht zuletzt den Bezug zur Leder- und Schuhindustrie, mit der Pirmasens bis heute verbunden ist. Zahlreiche Gerbereien hatten einst ihren Sitz in Pirmasens und waren wichtige Lieferanten für die Lederschuh-Hersteller. Der Schlossbrunnen verfügt zudem über eine integrierte Beleuchtung, die ihn besonders reizvoll werden lässt.

Die kommunalen Brunnen werden nach der Winterpause in der Regel jeweils nach dem 1. Mai in Betrieb genommen und laufen – je nach Witterung – bis Ende Oktober. Mit Zeitschaltuhren werden sie um 8 Uhr ein- und gegen 22 Uhr wieder ausgeschaltet. Die Brunnen, die nicht über Quellwasser gespeist werden, werden mit Leitungswasser befüllt, das im Anschluss chemisch behandelt wird. Die Zusätze sollen verhindern, dass das Algenwachstum überhand nimmt, das Wasser sich nicht grünlich verfärbt und gleichzeitig verhindern, dass die Pumpen nicht verstopft werden.

Alle Brunnen werden regelmäßig kontrolliert, gewartet und gereinigt. Je nach Witterung erfolgt die Reinigung durch den Wirtschafts- und Servicebetrieb der Stadt.

Zur Serie

Einst waren sie lebensnotwendig, heute sind sie meist nur noch Zierde, ein Genuss für Seele und Auge und manchmal eine willkommene Gelegenheit, sich zu erfrischen: Brunnen. Jahrhunderte dienten die sprudelnden Quellen unseren Vorfahren nicht nur zur Versorgung mit Trinkwasser, sondern sie wurden auch als Viehtränke und Waschzuber genutzt. Das ist heute ganz anders. In der Serie stellen wir Pirmasenser Brunnen vor.