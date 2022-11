Verkehrsteilnehmer müssen sich am Donnerstag und Freitag, 10. und 11. November, auf Behinderungen in der Schloßstraße einstellen. Der Abschnitt zwischen Löwenbrunnenstraße und Christiansgasse ist in Fahrtrichtung Exerzierplatz gesperrt.

Eine Umleitung ist ausgeschildert. Sie erfolgt ab der Bergstraße über den Horeb zum Dr.-Robert-Schelp-Platz und von dort über die Dankelsbachstraße zur Parkbrauerei-Kreuzung. Grund für die Umleitung ist der Abbau des Riesenrades „Sky Wheel“. Zur Demontage des 32 Meter hohen Fahrgeschäftes ist ein Schwerlastkran notwendig.

Die Sperrung wirkt sich auch auf den ÖPNV aus. Betroffen ist sowohl der Linienverkehr der Queichtal Nahverkehrsgesellschaft (QNV) als auch der Stadtwerke Verkehrsbetriebe. Die QNV-Busse sowie die Wagen der Stadtwerke-Linien 201, 203, 207, 209 und 210 erreichen den Zentralen Omnibusbahnhof am Exerzierplatz über die Berg-, Horeb- und Christiansgasse. Die Haltestellen Nagelschmiedsberg und C&A entfallen.

Die Sperrung beginnt am Donnerstag, 8 Uhr, und wird voraussichtlich im Laufe des Freitagnachmittags wieder aufgehoben.