Offenbar keinen guten Tag hatte am Donnerstagabend ein 42-jähriger Mann, der in Pirmasens mit einem gestohlenen Zimmermannshammer auf Gegenstände schlug. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Zeugen beobachteten den Mann, wie er durch die Lemberger Straße lief und mit dem Hammer anscheinend wahllos um sich hämmerte. Ein Firmenbriefkasten und ein Müllheimer an einer Bushaltestelle wurden dabei beschädigt. Als die Polizei eintraf, gab der 42-Jährige an, „schlechte Laune“ zu haben und deshalb auf Gegenstände einzuschlagen. Ein Alkoholtest ergab 1,68 Promille. Zusätzlich hatte der Mann noch ein Teppichmesser einstecken, was er zusammen mit dem Hammer auf einer Baustelle geklaut hatte. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahl und Sachbeschädigung.