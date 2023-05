Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wie Thomas Malschofsky Vereinsvorsitzender des TuS Heltersberg wurde und warum sich 1986 sein Leben änderte.

Am Sonntag wird Thomas Malschofsky auf dem Balkon am Sportheim des TuS Heltersberg sitzen, der an diesem Tag offiziell eingeweiht wird. Der TuS-Vorsitzende wird den Fußballern der SG Heltersberg/Geiselberg