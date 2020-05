Nach einem Streit mit ihrem Lebensgefährten soll eine 22-jährige Frau aus Pirmasens eine circa 1,30 Meter lange, ungiftige Kornnatter in ein Handtuch gewickelt und in einen Altglascontainer geworfen haben. Das teilte am Freitag die Polizei mit. Der 35-jährige Lebensgefährte habe daraufhin die Polizei informiert. Feuerwehr und Entsorgungsbetrieb kümmerten sich um die Bergung und Versorgung der Schlange. Grund des Streits war wohl, dass die Schlange bereits in der vergangenen Woche das gemeinsame Kind gebissen habe. Die Polizisten konnten bei dem Kind allerdings keine sichtbaren Verletzungen mehr feststellen. Dennoch werde nun wegen des Bisses und wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt, so die Polizei.