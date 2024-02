Der städtische Wirtschafts- und Servicebetrieb macht sich demnächst daran, Schlaglöcher auf Straßen und Plätzen zu flicken. Das kündigte Bürgermeister Michael Maas am Montag im Stadtrat an. Anlass war die Anfrage von Ratsmitglied Wolfgang Hendrichs (FWB), der auf den schlechten Zustand des Krankenhaus-Parkplatzes hinter der ehemaligen Feuerwache und der Einmündung Jakob- Schunk-Straße/Rodalber Straße hingewiesen hatte. Die städtischen Straßenkontrolleure hätten bereits zahlreiche witterungsbedingte Schäden an Straßen im Stadtgebiet registriert, „und jetzt warten wir darauf, dass das Asphaltmischwerk auf der Biebermühle aufmacht“, so Maas. Der Bürgermeister wies darauf hin, dass für den Umgang mit Asphalt die Temperaturen stimmen müssen.