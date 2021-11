Das Pirmasenser Medizintechnik-Unternehmen Apoplex Medical Technologies expandiert nach Spanien. Das auf Schlaganfallprävention spezialisierte Unternehmen hat sich den bisherigen Kooperationspartner Evina Health Solutions Spain einverleibt.

Die Zeichen stehen auf Expansion: Nach einer 2018 beschlossenen Beteiligung hat die Pirmasenser Apoplex Medical Technologies GmbH im Oktober nach eigenen Angaben die Mehrheit an Evina Health Solutions Spain übernommen. Dieses heißt künftig Apoplex Medical Technologies Spain. Der dortige Firmensitz befindet sich in Barcelona. Von dort wird der SRA-Vertrieb (Systeme zur Schlaganfall-Risikoanalyse) auf der iberischen Halbinsel und in den spanischsprachigen Ländern Südamerikas verwaltet.

In Spanien arbeiten aktuell 41 Krankenhäuser beziehungsweise neurologische Abteilungen mit dem SRA-Verfahren zur Aufdeckung von anfallsartigem Vorhofflimmern, wie Apoplex mitteilt. Mehrere Kliniken hätten das Verfahren in das kontinuierliche Überwachungssystem ihrer Stroke-Units, also ihren Schlaganfall-Abteilungen, integriert. Bis Jahresende sollen es 50 Kliniken werden.

An Medizinprojekt in Andalusien beteiligt

Die Apoplex Medical Technologies GmbH wurde 2004 in Pirmasens gegründet und hat sich im Bereich der Medizintechnik auf Technologieprodukte für die Schlaganfallprävention spezialisiert.

Der spanische Ableger beteiligt sich aktuell zudem unter anderem an einem Projekt zur Überwachung von okkultem Vorhofflimmern bei 2000 Patienten mit einem sogenannten kryptogenen Schlaganfall − dessen Ursache auf Anhieb nicht erkennbar ist − in 30 Krankenhäusern in Andalusien.