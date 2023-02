Gesundheitliche Schicksalsschläge ziehen oft finanzielle Belastungen nach sich – auch im Fall des Pirmasensers Tim Wahl, der 2021 wegen eines gerissenen Aneurysmas mehrmals operiert wurde. Mehrere Schlaganfälle folgten, sodass der 29-Jährige seither auf Rollstuhl und Pflege angewiesen ist. Das Auto und sein Haus in Winzeln werden für viel Geld behindertengerecht umgebaut. Die Firma Hilti will der Familie helfen: 10.910 Euro gehen zunächst an die protestantische Gesamtkirchengemeinde Pirmasens, die die Spende dann weitergibt. Das Geld für den Pirmasenser ist bei der Winterwochenaktion des Unternehmens zusammengekommen. Hilti bittet dabei gute Kunden, die mit einer Zugabe bedacht werden, um eine Spende und verdoppelt am Ende den Betrag. „Wir legen Wert darauf, dass Geld von Menschen aus der Region für Menschen in der Region gespendet wird“, betonte Hilti-Gebietsleiter Lars Wittig.