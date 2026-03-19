Das Amtsgericht Pirmasens hat eine 57-jährige Frau wegen vorsätzlicher Körperverletzung zu einer Geldstrafe verurteilt. Es ging um zwei Vorfälle.

Im ersten Fall soll die Tochter im März vergangenen Jahres ihre schwerhörige, demente Mutter mit Pflegegrad vier beim Geleit vom Tisch zum Bett so am Arm gezerrt haben, dass diese mit dem Kopf auf die Metallbremse des Bettes schlug und sich eine Beule zuzog. Die Angeklagte bestritt das. Sie gab an, die Mutter sei aus Übermüdung gestürzt, als sie sie eingehakt zum Bett führen wollte.

Als einziges Beweismittel stand die Aussage einer 33-jährigen Hauswirtschaftskraft eines Pflegedienstes zur Verfügung. Sie erklärte, die Angeklagte habe ihr am Tag des zweiten Vorfalls die Verantwortung für den Sturz eingeräumt. Da die Zeugin den behaupteten Sturz nicht selbst gesehen hatte und es sich um eine Aussage vom Hörensagen handelte, beschränkten Staatsanwaltschaft und Gericht die Anklage auf den zweiten Vorwurf.

Neun Tage später soll die Angeklagte ihrer Mutter ins Gesicht geschlagen haben. Dies bestritt die 57-Jährige vehement. Die Hauswirtschaftskraft sagte aus, die Tochter habe der Seniorin links und rechts auf die Wangen geschlagen, weil diese sich erneut ins Bett gelegt und die Schuhe ausgezogen habe, obwohl bereits ein Taxi für einen Arzttermin wartete.

Zeugin bringt den Fall ins Rollen

Die Zeugin will den Vorfall gesehen haben, während sie zwischen Bad und Wohnzimmer Schmutz zusammenkehrte. Die Angeklagte entgegnete, die 33-Jährige habe zu diesem Zeitpunkt die Toilette geputzt und habe den Bereich am Bett nicht einsehen können. Zudem blieben die Arbeitszeiten der Zeugin an diesem Tag unklar.

Die Verteidigung versuchte, die Glaubwürdigkeit der Zeugin anzuzweifeln. Sie sprach von Neid auf das Haus der Seniorin und unterstellte psychische Probleme. Ein konkreter Tatnachweis sei nicht möglich, so Verteidiger Rainer Fuchs, der auf Freispruch plädierte.

Staatsanwaltschaft und Gericht hielten die Zeugin hingegen für glaubwürdig. Sie sahen kein Motiv für eine Falschbelastung und keinen Belastungseifer. Nach der Beweisaufnahme gingen Staatsanwalt und Richterin jedoch nur noch von einer einfachen, vorsätzlichen Körperverletzung aus.

Gericht sieht auch belastende Pflegesituation

Zugunsten der Angeklagten wertete das Gericht ihre fehlenden Vorstrafen und die belastende Pflegesituation, in der Menschen unter Druck anders reagieren könnten. Zuungunsten der 57-Jährigen betonte die Richterin, dass es sich bei der inzwischen verstorbenen Mutter um eine wehr- und hilflose Person gehandelt habe, für die die Tochter eine Schutzpflicht übernommen hatte.

Das Amtsgericht verhängte eine Geldstrafe von 35 Tagessätzen à 15 Euro, insgesamt 525 Euro. Der Staatsanwalt hatte 60 Tagessätze à 15 Euro, also 900 Euro, gefordert. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.