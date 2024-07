Das Schlabbeflickerfestival, das am kommenden Woche über die Bühne geht, wirft seine Schatten voraus.

Wegen des Festes zieht der Wochenmarkt laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung am Donnerstag, 1. und Samstag, 3. August, um. Statt auf dem Exerzierplatz schlagen die Händler dann ausnahmsweise ihre Stände in der südlichen und westlichen Ringstraße auf. Dort gilt an beiden Tagen zwischen Mitternacht und 14 Uhr ein absolutes Halteverbot.

Wegen der Veranstaltung kommt es in der zentralen Innenstadt zu Verkehrsbehinderungen. Ab Dienstag, 30. Juli, ist der Münzparkplatz in der Bahnhofstraße gesperrt. Damit sind auch die dortigen E-Ladesäulen nicht nutzbar. Ab dem späten Donnerstagnachmittag, 1. August, 15 Uhr, ist die Bahnhofstraße nur bis zur Hauptstelle der Sparkasse Südwestpfalz befahrbar. Wendemöglichkeiten für PKW bestehen in Höhe des Verwaltungsparkplatzes der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land. Während der drei Festtage können Anwohner und Lieferanten jeweils in der Zeit zwischen 6 und 11 Uhr in die Fußgängerzone einfahren. Die Ein- und Ausfahrt erfolgt über die Bahnhofstraße, da die Pfarrgasse derzeit wegen Bauarbeiten gesperrt ist. Aufgrund des Wochenmarktes sind die westliche und südliche Ringstraße am Donnerstag, 1. und Samstag, 3. August, jeweils von Mitternacht bis 14 Uhr gesperrt. Darüber hinaus ist ab Freitag, 2. August, das Abbiegen von der Schlossstraße in die südliche Ringstraße bis Montagfrüh, 5. August, nicht möglich. Die Stadtverwaltung empfiehlt Besuchern die Innenstadt-Parkhäuser anzusteuern. Von dort aus sind es nur wenige Schritte auf die Festmeile zwischen Exe-, Schloss- und Münzplatz.