Drei Tage, drei Plätze, über 60 Stunden Musik, Performances und Mitmachaktionen, Hunderte Beteiligte. Das Konzept fürs Schlabbeflicker-Festival Anfang August steht und bietet einige Hingucker. Neben bekannten und beliebten Bands wie Brass Machine und den Bixi Chicks sind Straßenkünstler unterwegs, zum Beispiel die Stelzenläufer von See Arts in bunt illuminierten Kostümen, die „Herde der Maschinenwesen“ aus alten Fahrradteilen von Foolpool und Grotest Maru, die die Pirmasenser Schuhgeschichte in ihrem Straßentheater mit sagenhaften Gestalten aufgreifen wollen. Die bei Kindern beliebte Hüpfburg hat die Stadt in einer gigantischen Ausführung gebucht.

Hier geht es zum ausführlichen Artikel.