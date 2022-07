Von wegen friedliches Dorffest: Nach Gersbach musste die Polizei am Wochenende mehrfach ausrücken. Im Polizeibericht finden sich sowohl für Freitag als auch für Samstag Einträge. In beiden Fällen dreht es sich um Körperverletzung.

Am Freitag melden Anwohner gegen 22.30 Uhr, dass es in Gersbach vor der Mehrzweckhalle zu einer Schlägerei kommen würde. Mehrere Zeugen geben an, dass der 22-jährige Geschädigte gerade von einem Mann mit weißem Tank-top „zusammengeschlagen“ wurde. Der Schläger sei zu Fuß hinter die Mehrzweckhalle geflüchtet. Die Polizei findet den 26-jährigen Beschuldigte in einem angrenzenden Waldstück auf dem Boden liegend. Allerdings fängt der Mann sofort an, die Beamten zu beleidigen. Als er sich vor den Polizisten „aggressiv aufbaut“, legen die ihm kurzerhand Handfesseln an und bringen ihn zur Dienststelle nach Pirmasens. Später sagt er der Polizei, dass es zunächst zu verbalen Streitigkeiten gekommen sei. Infolge dessen habe er dem Geschädigten mehrfach gegen den Kopf geschlagen, ihn zu Boden gedrückt, in den Unterarm gebissen sowie ihm einen Daumen in das rechte Auge gedrückt. Die Polizei hat dazu passende Verletzungen dokumentiert. Zur Verhinderung weiterer Straftaten hat sie den Beschuldigten in Gewahrsam genommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag muss die Polizei erneut zum Dorffest fahren. Gegen 2 Uhr kommt es dort den Angaben zufolge zu einer Streitigkeit zwischen zwei Männern. Ein Security-Mitarbeiter schreitet ein, weil er den Streit schlichten will. Allerdings eskaliert dabei die Lage: Als der 44-jährige Security-Mitarbeiter einen der Kontrahenten am Arm packt, schlägt ihm ein dritter Mann von hinten auf den Hinterkopf geschlagen. Durch den Schlag geht der Security-Mitarbeiter. Dort wird er nochmals von einer der zuvor streitenden Personen mit dem Fuß an den Kopf getreten. Der Geschädigte klagt im Nachgang über Kopfschmerzen und Schwindel. Laut Polizei wurde er durch den Angriff aber nicht stärker verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls und bittet um Hinweise unter Telefon 06331 5200 oder per Mail an: pipirmasens@polizei.rlp.de.