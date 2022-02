In der Nacht zum Sonntag musste die Polizei zu einer Schlägerei ausrücken. Dem Polizeibericht zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 1.17 Uhr es vor einer Kneipe in der Blümelstalstraße in Pirmasens. Die Polizei spricht von einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei alkoholisierten Person im Alter zwischen 20 und 25 Jahren. Die Beteiligten seien dabei leicht verletzt worden. Eine ärztliche Behandlung hätten sie jedoch alle abgelehnt. Nachdem die Polizei den Vorfall aufgenommen hatte, bekamen die drei Personen einen Platzverweis erteilt. Außerdem wurde ein Strafverfahren gegen sie eingeleitet.