In der Nacht zum Sonntag ist gegen 4.30 Uhr eine Schlägerei zwischen mehreren Männern in der Landauer Straße gemeldet worden. Vor Ort waren zwei verletzte Männer, die beide im Anschluss im Krankenhaus behandelt wurden. Nach ersten Ermittlungen waren sechs junge Männer, alle mit Wohnsitz in Pirmasens, an der Auseinandersetzung beteiligt. Die Situation konnte beruhigt werden. Ein 26-jähriger Mann musste zur Personalienfeststellung mit zur Dienststelle genommen werden. Allen Beteiligten wurden Platzverweise erteilt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-5200 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.