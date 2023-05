Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine Schlägerei, die sich am 26. September in der Fahnenstraße zugetragen haben soll, beschäftigte am Mittwoch das Gericht. Der Vorfall konnte aber nicht aufgeklärt werden. Zu wirr und widersprüchlich waren die Aussagen. Die Jugendrichterin stellte das Verfahren ein.

Angeklagt waren drei Pirmasenser zwischen 18 und 20 Jahren. Laut Anklage sollen sie auf einen am Boden Liegenden eingeschlagen und getreten haben, nachdem sie provoziert wurden. Das Opfer soll